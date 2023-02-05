У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання

У мобільному додатку "Дія" з'явилася виписка про місце проживання в Україні замість довідки про реєстрацію, яка була доступна раніше.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна. Тепер витяг про місце проживання можна отримати у застосунку "Дія", - зазначили у МВС.

Інструкція, як згенерувати документ:

зайти у додаток, а потім у розділ "Послуги"

обрати пункт "Довідки і виписки"

обрати "Виписка про місце проживання"

натиснути "Замовити виписку".

Заяву буде опрацьовано протягом кількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься в реєстрі, виписку буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити документ на телефон у PDF-форматі протягом 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку виписку про місце проживання дітей.