|5 февраля 2023
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У мобільному додатку "Дія" з'явилася виписка про місце проживання в Україні замість довідки про реєстрацію, яка була доступна раніше.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
"Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна. Тепер витяг про місце проживання можна отримати у застосунку "Дія", - зазначили у МВС.
Інструкція, як згенерувати документ:
Заяву буде опрацьовано протягом кількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься в реєстрі, виписку буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити документ на телефон у PDF-форматі протягом 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку виписку про місце проживання дітей.
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Приветствую, гость! Вход
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• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
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• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
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• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
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4 декабря 2022
• "Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік
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• Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою
3 декабря 2022
• Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
• Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого
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Комментарии к статье «У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання»
У мобільному додатку "Дія" з'явилася виписка про місце проживання в Україні замість довідки про реєстрацію, яка була доступна раніше.