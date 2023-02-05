Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців

З другого кварталу 2023 року українським біженцям в Австрії буде дозволено влаштовуватися на будь-яку роботу без додаткових дозволів австрійської влади.

«Після завершення парламентської процедури очікується, що зміна набуде чинності у другому кварталі 2023 року», – йдеться у повідомленні Мінпраці.

У майбутньому всіх біженців з України, яким видано ID-картку для переміщених осіб («Блакитна карта»), буде звільнено від дії Закону про працевлаштування іноземців, повідомили у Мінпраці. Після чого вони зможуть працевлаштуватися на будь-яку роботу, без дозволу влади.

Таким чином, на переміщених осіб поширюватимуться ті самі правила, що й на громадян Австрії та осіб із країн-партнерів ЄС.

До того дозвіл на роботу може бути виданий для всіх секторів у спрощеному порядку без перевірки Міністерством внутрішніх справ. Зазвичай це відбувається протягом одного-двох робочих днів.