Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Батьки можуть в'їхати в Україну з дитиною, що має іноземне свідоцтво про народження, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

У МВС пояснили, як дитина - громадянин України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може в'їхати в Україну: