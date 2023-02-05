Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

В останні дні російська армія збільшила обстріл міст Донецької області, які знаходяться у відносному тилу. Куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як відзначають спеціалісти, безоплатна обов’язкова евакуація з Донецької області продовжується.

"З небезпечного регіону вже виїхали понад 36 тисяч осіб, з них більш ніж 5 тисяч дітей і понад 2 тисячі людей з-поміж маломобільних груп", - йдеться в повідомленні.

Щоб повідомити про намір евакуюватися, жителі Донецької області можуть звернутися за телефонами:

для всіх громад: (098) 890-33-18;

Краматорськ: (050) 544-86-92;

Костянтинівка: (093) 420-18-83;

Часів Яр: (099) 712-03-59;

Соледар: (095) 385-60-71;

Миколаївка: (050) 814-85-45.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.