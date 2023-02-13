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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
12 февраля 2023 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Не всі люди, які проживають на тимчасово окупованій території України, підпадають під категорію "колаборант". У поліції пояснили, які дії можуть стати приводом для розслідування участі людини в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Хто вважається колаборантом

  • ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою;
  • якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані - ці люди будуть притягнені до відповідальності та отримають реальні терміни позбавлення волі - до 15 років ув‘язнення.

Хто не вважається колаборантом

  • Якщо людина опинилася в окупації і продовжила виконувати свої обов’язки без шкоди для України або під страхом смерті - це не означає, що вона колаборант.

В МВС наголошують, що у кожному випадку правоохоронці прийматимуть відповідні рішення лише після ретельної перевірки всіх обставин і наслідків.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції»

Не всі люди, які проживають на тимчасово окупованій території України, підпадають під категорію "колаборант". У поліції пояснили, які дії можуть стати приводом для розслідування участі людини в колабораційній діяльності.

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