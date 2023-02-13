Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав, що Ілля Рєпін та Іван Айвазовський є українськими художниками. Як повідомляє «Укрінформ», про це свідчать підписи під їхніми роботами на сайті музею.

Так, у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина, портрета хлопчика, «Пастуха з отарою овець» та інших картин Рєпіна зазначено, що він є українським художником родом з Чугуєва, нині Харківської області.

У підписі до картин «Корабель у бурхливому морі», «Корабель при місячному світлі» та інших робіт Айвазовського йдеться, що він є українцем з Феодосії, зараз АР Крим.

Нагадаємо, Рєпін народився 1844 року в Чугуєві, навчався в Петербурзькій академії мистецтв і писав свої картини в Російській імперії, через що тривалий час вважався російським художником.

Айвазовський народився 1817 року у Феодосії, у родині вірменського крамаря, яка переїхала туди з Галичини, куди предки переїхали з Західної Вірменії. Він також навчався у Петербурзькій академії мистецтв, Москва називала його російським художником-мариністом.