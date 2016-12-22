Разбив чужую машину, пьяный угонщик заснул

|2 ноября 2016
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Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в дежурную часть подразделения обратилась 36-летняя жительница села Татьяновка, которая сообщила о пропаже ее автомобиля.
Она рассказала, что принадлежавший ей красный «Cherry» пропал рано утром со двора дома. Кто мог позариться на имущество, заявительница предположить не взялась. Уточнив детали произошедшего и данные угнанного автомобиля, сотрудники полиции приступили к поискам.
Пропавшая машина нашлась через несколько часов в селе Александровка Лиманского района, но уже в разбитом состоянии. О том, что произошло, правоохранителям рассказал случайный свидетель аварии. По его словам, поворачивая на перекрестке, автомобиль врезался в столб. Через некоторое время из салона выбрался мужчина, внешний вид и поведение которого свидетельствовали, по утверждению очевидца, о сильной степени опьянения. Покинув разбитую машину, горе-водитель, в первую очередь, поинтересовался, где можно купить спиртного, после чего отправился на поиски «добавки».
Нашел ли он искомое – неизвестно, однако самого его полицейские обнаружили возле ближайшего магазина: лежа прямо на земле, мужчина мирно спал. Объяснить мотивы своего поступка, он, разумеется, был не в состоянии.
Полиция выяснила, что правонарушителем является 30-летний житель Константиновки. В ходе следствия также стало известно, что со владелицей машины мужчина был знаком, однако разрешения на пользование автомобилем хозяйка ему не давала. Детали произошедшего сейчас выясняются. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Регламентированное статьей наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.
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Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в дежурную часть подразделения обратилась 36-летняя жительница села Татьяновка, которая сообщила о пропаже ее автомобиля.