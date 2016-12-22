Задержан 23-летний славянец, работавший на боевиков «ДНР»

|2 ноября 2016
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На блокпосту возле Славянска сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщила пресс-служба Славянского ГО.
Как это всегда происходит на блокпосту, полицейские остановили для проверки следующий в Москву пассажирский автобус. Введя паспортные данные пассажиров в электронную базу, правоохранители выяснили, что один из проверяемых – 23-летний житель Славянска – подозревается в сотрудничестве с боевиками.
Молодой человек был задержан. Он признался, что весной 2014 года действительно «подрабатывал» в незаконном вооруженном формировании. За приличное вознаграждение парень подрядился возить на своем «ЗИЛе» стройматериалы для обустройства баррикад, блокпостов и других оборонных укреплений. Моральный аспект заработка им не учитывался.
Сотрудничество с террористами продолжалось до момента активизации боевых действий. Как только начались артобстрелы, славянец срочно собрал вещи и выехал в Харьковскую область, откуда направился в РФ. Там он и жил все это время, наведываясь домой лишь изредка.
Сейчас следствие проверяет и уточняет информацию о противоправной деятельности коллаборанта. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). В случае, если его вина будет доказана, задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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На блокпосту возле Славянска сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщила пресс-служба Славянского ГО.