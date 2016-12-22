На блок-посту задержали зампрокурора Славянска

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в его отношении был составлен административный протокол по ст. 130 КупАН - «Управление транспортным средством лицами, пребывающими в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под действием медицинских препаратов, понижающих внимание и быстроту реакции».

Как сообщает пресс-служба, от прохождения освидетельствования сотрудник Славянской прокуратуры отказался.

Задержание своего заместителя подтвердил прокурор Славянска Владимир Шилов на сессии Славянского горсовета 9 ноября. «К сожалению, такой факт имел место. Сегодня будет инициирована служебная проверка», - сообщил он, заверив, что ее проведут объективно, и руководство областной прокуратуры по ее результатам примет соответствующее решение.

По сообщению прокуратуры Донецкой области, служебное расследование уже начато. На время его проведения и.о. зампрокурора отстранен от занимаемой должности.