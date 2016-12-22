На Артема нашли боевые гранаты

На пустыре в мкр-не Артема находится тайник с боеприпасами. Такую информацию получили славянские полицейские от Службы безопасности Украины.

Обследовав указанную территорию в районе ул. Парковой, правоохранители обнаружили подозрительный пакет. В нем находились 60 патронов, две гранаты времен Второй Мировой войны и две современные - марки Ф-1. Вызванные взрывотехники помогли помогли полиции изъять опасную находку. Сейчас проводится проверка происхождения «схрона».

Как рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции, происшествие получило правовую квалификацию по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача либо сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.