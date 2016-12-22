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Фотофакт

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На улице Центральной маршрутка задела детей

Светлана Вьюниченко
10 ноября 2016 Просмотров: 324 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Около 18:00 в субботу, 5 ноября возле остановки общественного транспорта на ул. Центральной (Карла Маркса) произошло ДТП в котором пострадали дети.

26-летний водитель маршрутки зацепил двух девочек-подростков, 14-ти и 13 лет, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В результате девочки получили множественные ушибы, а старшая — еще и закрытый перелом ключицы со смещением. Пострадавшим оказали помощь в славянской больнице.

По сообщению пресс-службы Славянского ГО Нацполиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на сок до 3 лет и лишения водительских прав.

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Комментарии к статье «На улице Центральной маршрутка задела детей»

Около 18:00 в субботу, 5 ноября возле остановки общественного транспорта на ул. Центральной (Карла Маркса) произошло ДТП в котором пострадали дети.

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