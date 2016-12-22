СБУ задержала заммэра Славянска на многотысячной взятке

Вечером 15 ноября Службой безопасности Украины совместно с прокуратурой за получение взятки в размере 150 тыс. грн. был задержан заместитель Славянского городского головы. Фамилия чиновника в официальных источниках не указывается.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, правоохранителями было установлено, что фигурант требовал данную сумму с частного предпринимателя, обещая ему победу в конкурсе на приобретение здания бывшего детского сада под ведение хозяйственной деятельности. На предложение предприниматель вынужденно согласился, а в дальнейшем обратился с соответствующим заявлением в СБ Украины в Донецкой области. Подозреваемого в коррупции чиновника задержали прямо в его рабочем кабинете, в момент передачи требуемой суммы. Саму взятку, как вещественное доказательство, тоже изъяли.

Досудебное расследование по данному эпизоду проводит следственное управление прокуратуры Донецкой области. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также работники прокуратуры проводят проверку на причастность к зафиксированному правонарушению других должностных лиц Славянского городского совета.