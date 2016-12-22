В Славянске задержали боевика, охранявшего «народных мэров»

Отдел коммуникации полиции Донецкой области сообщает о задержании жителя Славянска, который в 2014 году примкнул к НВФ и «дослужился» до статуса личного охранника самопровозглашенных мэров оккупированного города.

Присоединившись к сторонникам «русского мира», не имевший постоянного места работы 30-летний славянец вступил в захватившее Славянск бандформирование. Ему выдали автомат и поставили охранять здание СБУ, а позднее - горсовета. Далее мужчина пошел на «повышение» и стал личным телохранителем самопровозглашенных народных мэров: сначала Вячеслава Пономарева, а когда последнего уличили в расхищении гуманитарной помощи, его преемника – Владимира Павленко.

В июле 2014 года, когда террористы покидали Славянск, задержанный сбежал в Краматорск. Здесь он встретился со своими «сослуживцами», которым передал выданное ему оружие. Далее боевик направился в Донецк, но и здесь он пробыл не долго. Не прижившись в оккупированном областном центре, перебрался в Мариуполь, где долгое время перебивался случайными заработками и жил на арендованных квартирах.

«Разработка» боевика продолжалась не один месяц. Чтобы не спугнуть его, полицейским приходилось действовать очень осторожно. В конечном итоге доказательства его вины были собраны, после чего наступил этап оперативного задержания.

В настоящее время фигуранту предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Регламентированная статьей мера наказания – до 8 лет лишения свободы.