В Славянске борются с незаконной вырубкой леса

На сегодняшний день, как рассказали правоохранители, в Славянском и Лиманском районах уничтожаются не только хвойные леса, но и ценные породы деревьев, включая дуб. По фактам незаконной вырубки открыты 19 уголовных производств. 9 из них зарегистрированы в текущем году. Последний случай, произошедший в Лиманском районе, прокурор Славянска Владимир Шилов назвал вопиющим. На месте преступления была задержана группа лиц, спилившая более 200 дубов. Ущерб, нанесенный государству, превысил 150 тыс. грн.

Если суд доказывает вину «горе-предпринимателей», как правило. Они отделываются штрафом в 1700-3000 грн. Правда, в добавок к этому им приходится возместить ущерб, причиненный лесному фонду государства.

- Город перекрыт блокпостами, - рассказывает начальник Славянского горотдела полиции Сергей Алешин. - Контроль за ситуацией усилен. Если раньше по одним документам могли выехать два-три автомобиля, груженные лесом, сейчас такое не допускается. Мы не «крышуем» этот «бизнес», слова «можно порешать» ушли из нашего лексикона.

Сложности и абсурдности в состояние с охраной зеленых насаждений добавляет тот факт, что часто лесопосадки, в которых ведется вырубка, никому не принадлежат.

- Мы говорим сельским и поселковым головам: берите их на свой баланс, так будет легче наказать виновных в незаконной вырубке. Однако они такую ответственность на себя взваливать не хотят, - признался прокурор.

Для лучшего контроля за ситуацией в городе создан координационный совет. В него вошли не только правоохранители, но также представители исполкома, районного совета. Сергей Алешин пообещал, что каждый из его участников будет знать зону своей ответственности и предоставлять отчет в том, что сделано.

Добавим, что в случае выявления фактов незаконной вырубки леса граждан просят обращаться в прокуратуру.