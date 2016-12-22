Мужчина хранил в гараже взведенную гранату

У жителя Славянского района полицейские изъяли гранату для подствольного гранатомета «ВОГ». Это произошло во время профилактического посещения лиц, имеющих судимость.

Слухи о том, что полиция проводит профилактические мероприятия, бытсро разнеслась по поселку. Один из жителей, 61-летний, пять раз судимый мужчина, вспомнил, что в гараже у него хранится граната. Понимая, что правоохранители не пройдут мимо его дома, он решил избавиться от боеприпаса. Однако был остановлен полицейскими.

Мужчина рассказал, что нашел гранату еще летом, когда собирал металлолом в ближайшей посадке. Вместо того, чтобы сдать боеприпас компетентным органам, он решил оставить гранату себе, спрятав ее в гараже.

Согласно заключению экспертов, граната находилась во взведенном состоянии. Другими словами, любое физическое воздействие могло привести к взрыву.

Добавим, что незаконный владелец боеприпаса имеет 15 лет тюремного «стажа», за его плечами — пять криминальных «ходок». Именно боязнь получить шестую судимость и подтолкнула мужчину к мысли избавиться от гранаты.

Как сообщили в пресс-службе Славянского городского отдела Нацполиции, по данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины - «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывоопасными веществами».