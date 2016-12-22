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Фотофакт

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На станции Славянск мужчине отрезало ногу

Светлана Вьюниченко
18 ноября 2016 Просмотров: 405 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске на железнодорожном полотне тяжело травмирован 57-летний мужчина. С многочисленными травмами головы, туловища и механической ампутацией левой голени он доставлен в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе горотдела полиции.

Сообщение в полицию поступило от диспетчера железной дороги на станции Славянск. Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожные пути в районе стрелочного перевода. Несоблюдение правил безопасности стоило ему здоровья. 

Сотрудники полиции установили личность потерпевшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения. В больницу он был доставлен в состоянии болевого шока. На данный момент его состояние медики оценивают как тяжелое. 

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 276  «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» Уголовного кодекса Украины. 

Добавим, что с начала текущего года в Славянске на железной дороге пострадали 5 человек. 17 граждан привлекли к административной ответственности по ст. 109 «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах» КуоАП. 

Полицейские напоминают, что соблюдение правил безопасности на железной дороге позволит сохранить здоровье и жизнь.

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В Славянске на железнодорожном полотне тяжело травмирован 57-летний мужчина. С многочисленными травмами головы, туловища и механической ампутацией левой голени он доставлен в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе горотдела полиции.

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