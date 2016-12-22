Девушка на MITSUBISHI слетела с моста через Торец

Ранним утром 20 ноября на ул. Свободы 19-летняя девушка стала участницей ДТП. Как выяснилось позднее, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В автомобиле MITSUBISHI барышня свернула с проезжей части, снесла опору и вылетела с моста через Казенный Торец. Об этом рассказали в управлении патрульной полиции Краматорска и Славянска.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции. К этому времени девушку уже осматривали врачи скорой помощи. Медики нашли у нее легкие телесные повреждения и констатировали, что для такого происшествия она легко отделалась.

Патрульные предложили девушке проехать в наркодиспансер и пройти освидетельствование в установленном законом порядке. От этой процедуры она не отказалась. Проведенный тест на алкоголь подтвердил его наличие.

На 19-летнюю водительницу авто был составлен админпротокол. Оформлением ДТП занялись сотрудники Славянского отдела полиции.