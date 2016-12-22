Патрульная полиция задержала подозреваемых в убийстве

Сообщение о том, что возле магазина в мкр-не Артема обнаружен труп мужчины, поступило на линию «102» в понедельник, 21 ноября около 23:00. По указанному адресу на улицу Генерала Батюка срочно прибыл наряд патрульной полиции.

Осмотрев тело, приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть. Полицейские в свою очередь определили, что она не была естественной. Поскольку ситуация была похожа на убийство, на оперативно-розыскные мероприятия был отправлен еще один полицейский патрульный наряд. Он и обнаружил трех человек, которые при появлении полиции явно занервничали и вели себя неадекватно. Кроме того, у одного из мужчин, по определению патрульных «с явными признаками алкогольного опьянения», были сбиты костяшки пальцев.

Подозрительные граждане были доставлены в славянский отдел полиции. Сейчас их проверяют на причастность к смерти 48-летнего жителя Славянска.