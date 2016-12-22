Славянские полицейские помогли вытащить грузовик из кювета

На прошлой неделе работники полиции, обеспечивающие безопасность дорожного движения, помогли водителям двух грузовиков, застрявших на дороге.

В пятницу, 18 ноября, водитель автомобиля «КамАЗ», который двигался по автодороге «Северодонецк-Лиман», совершил аварийную остановку неподалеку от поселка Торское и частично перегородил проезжую часть. В это время здесь же проезжал другой грузовик, водитель которого решил объехать препятствие. Попытка оказалась неудачной - прицеп съехал в кювет. Некоторое время дорога была полностью заблокирована.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, оказали участникам дорожного движения необходимую помощь, в том числе был привлечен автокран.

В связи со случившимся Славянский отдел полиции призывает водителей перед выездом проверять техническое состояние транспортных средств. «Вы потратите не более 10 минут, зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля», - говорится в сообщении.