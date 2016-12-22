|25 ноября 2016
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Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, сотрудники подразделения выявили и ликвидировали очередной наркопритон, организованный ранее судимым 38-летним местным жителем. Для производства и употребления наркотиков фигурант предоставил собственный дом.
В ходе спецоперации полицейские застали в жилище хозяина и трех его знакомых, возрастом от 33 до 37 лет. Все они также имели ранее проблемы с законом. Проведя санкционированный обыск, оперативники обнаружили целый комплекс вещественных доказательств: ангидрид уксусной кислоты, так называемую «ширку», шприцы, емкости из-под лекарственных средств и приспособления для приготовления наркотиков. Также было обнаружено некоторое количество каннабиса.
Все изъятое отправлено на экспертизу. Уличенный в нарушении закона славянец пояснил, что помещение для приготовления наркотиков он предоставлял своим «коллегам» в обмен на дозу ацетилированного опия - ингредиенты те приносили с собой.
По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта), а также по ч.1 ст.317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств). С учетом прежней судимости организатору притона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Комментарии к статье «Славянск: минус один наркопритон»
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, сотрудники подразделения выявили и ликвидировали очередной наркопритон, организованный ранее судимым 38-летним местным жителем. Для производства и употребления наркотиков фигурант предоставил собственный дом.