Славянск: минус один наркопритон

В ходе спецоперации полицейские застали в жилище хозяина и трех его знакомых, возрастом от 33 до 37 лет. Все они также имели ранее проблемы с законом. Проведя санкционированный обыск, оперативники обнаружили целый комплекс вещественных доказательств: ангидрид уксусной кислоты, так называемую «ширку», шприцы, емкости из-под лекарственных средств и приспособления для приготовления наркотиков. Также было обнаружено некоторое количество каннабиса.

Все изъятое отправлено на экспертизу. Уличенный в нарушении закона славянец пояснил, что помещение для приготовления наркотиков он предоставлял своим «коллегам» в обмен на дозу ацетилированного опия - ингредиенты те приносили с собой.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта), а также по ч.1 ст.317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств). С учетом прежней судимости организатору притона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.