Подросток хранил взведенную гранату

|25 ноября 2016
|Просмотров: 359
|
Информацию о том, что в гараже одного из жителей поселка Андреевка хранится боеприпас, полицейские получили в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. При поверке поступившего сигнала, его правдивость подтвердилась.
Как оказалось, гранату «ВОГ» от подствольного гранатомета хранил 17-летний местный житель. Полицейским парень рассказал, что боеприпас нашел неподалеку от горы Карачун, и вместо того, чтобы сообщить об опасной находке в правоохранительные органы, решил оставить ее себе в качестве трофея. Об угрозе своей жизни и жизни близких он не подумал.
При детальном исследовании изъятого предмета специалистами выявилась еще одна жуткая подробность – граната хранилась во взведенном состоянии, то есть, при любом механическом воздействии мог произойти взрыв. Данный эпизод квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывоопасными веществами). Окончательное решение в отношении юного «коллекционера» будет приниматься по результатам поведения экспертизы.
— 22 декабря 2016 —
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в конце минувшей недели на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на землях Хрестыщенского сельсовета производится незаконная вырубка леса. Звонил полицейским сотрудник хозяйства, обслуживающего лесные насаждения на данной территории.
— 22 декабря 2016 —
Около полудня 21 декабря в дежурную часть Славянского горотдела поступило сообщение
о ДТП в поселке Богородичное. Как выяснили, прибыв на место, правоохранители, авария случилась при участии автомобилей ВАЗ-2111 и «Мерседес».
— 21 декабря 2016 —
По распоряжению руководства Нацполиции, с 11 декабря на всей территории Украины проводится операция по пресечению незаконного игрового бизнеса. Ликвидировать его полицейским приказано до конца текущего года.
— 20 декабря 2016 —
Несколько дней назад Славянск всколыхнула новость: в мкр-не Семеновка мать бросила одних в холодном доме маленьких дочерей — 2-х и 5 лет. В свете недавней киевской трагедии, случившейся из-за того, что горе-родительница закрыла в квартире двух малолетних детей на 9 дней, местная история приобрела особый резонанс.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Подросток хранил взведенную гранату»
Информацию о том, что в гараже одного из жителей поселка Андреевка хранится боеприпас, полицейские получили в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. При поверке поступившего сигнала, его правдивость подтвердилась.