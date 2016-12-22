Подросток хранил взведенную гранату

Информацию о том, что в гараже одного из жителей поселка Андреевка хранится боеприпас, полицейские получили в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. При поверке поступившего сигнала, его правдивость подтвердилась.

Как оказалось, гранату «ВОГ» от подствольного гранатомета хранил 17-летний местный житель. Полицейским парень рассказал, что боеприпас нашел неподалеку от горы Карачун, и вместо того, чтобы сообщить об опасной находке в правоохранительные органы, решил оставить ее себе в качестве трофея. Об угрозе своей жизни и жизни близких он не подумал.

При детальном исследовании изъятого предмета специалистами выявилась еще одна жуткая подробность – граната хранилась во взведенном состоянии, то есть, при любом механическом воздействии мог произойти взрыв. Данный эпизод квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывоопасными веществами). Окончательное решение в отношении юного «коллекционера» будет приниматься по результатам поведения экспертизы.