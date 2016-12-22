Интернет-мошенники «кинули» славянца на 7 тысяч гривен

На этот раз жертвой аферистов стал 27-летний житель Славянска, который решил через сеть интернет-продаж купить игровую приставку. Найдя на одном из сайтов понравившуюся модель, он связался с продавцом. После согласования условий купли-продажи славянец перечислил «контрагенту» 7 тыс. грн. Сразу после этого связь с продавцом оборвалась. Разочарованный покупатель обратился в горотдел полиции, где по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В связи с участившимися случаями мошенничества, полиция еще раз напоминает жителям Славянска правила, соблюдая которые, можно оградить себя от сомнительных сделок. Ключевой вопрос здесь – требование полной предоплаты товара, ведь в этом случае покупатель фактически доверяет свои деньги «под честное слово». В то же время, добропорядочные продавцы предлагают потенциальному клиенту различные варианты оплаты: наложенным платежом, непосредственно при получении покупки и т.д. Подозрение должна вызвать и явно заниженная цена предлагаемого товара.

Руководство Славянского городского отдела полиции еще раз настойчиво обращается к жителям города с просьбой быть бдительными и не попадать расставляемые мошенниками ловушки.