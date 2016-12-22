Каждая четвертая кража в Славянске - квартирная

В 2016 году жертвами воров стали более тысячи славянцев. Такую информацию публикует на своем сайте городской отдел Национальной полиции. Каждая из совершенных краж, говорится в сообщении, имела свой масштаб, свои методы и свою специализацию.

По статистике, наиболее частым видом покушения на чужое имущество являются квартирные кражи и кражи, совершенные из частных домов. Они составляют 25% от общего количества зарегистрированных в этом году краж. Всего их, кстати, зафиксировано 1081. Каждое второе преступление, подчеркивается в сообщении, раскрыто. Как выяснилось, этот вид правонарушений совершается обычно в будние дни в дневное время, когда владельцы жилья находятся на работе, а дети – в школе или детском саду. Проникая в жилище, воры, в первую очередь, интересуются наличными деньгами, ювелирными изделиями и дорогостоящими гаджетами. Около 7% краж совершаются из магазинов, гаражей, оставленных без присмотра автомобилей, а то и просто из дворов. Доля «карманников» в общей структуре преступлений против частной собственности составляет около 1%.

Достаточно популярны среди охотников за чужим имуществом и автомобили, припаркованные на неохраняемых территориях и не оборудованные системой сигнализации. Из них воры чаще всего похищают магнитолы, аккумуляторы, не брезгуя при этом оставленными в салоне ценными вещами и деньгами. За минувшие 11 месяцев жертвами злоумышленников стали более 70 владельцев автотранспорта. В качестве «смежного» поля деятельности преступники зачастую выбирают гаражи, из которых выносят строительные материалы, инструмены, металлические изделия, а в случае удачи – и предметы антиквариата. По информации пресс-службы, 20% воров этой специализации попадают в руки правоохранителей. Похищенное имущество в этом случае возвращается законным владельцам.

Наиболее трудноуловимая категория воров – так называемые «карманники». Представители этой криминальной специализации предпочитают «работать» в местах массового скопления людей – в общественном транспорте, на базарах, вокзалах, в торговых центрах, на масштабных публичных мероприятиях. Причем совершать кражу злоумышленники могут как в одиночку, так и группой из 2-3 человек. По данным горотдела полиции, в текущем году жертвами карманников стали 12 славянцев, лишившихся телефонов, денег и документов. Трое «карманных» воров за указанный период задержаны.

Руководство Славянского городского отдела полиции еще раз обращается к жителям города и района с просьбой внимательно следить за своим имуществом и помнить, что кражу намного легче предотвратить, чем разыскивать потом похищенные вещи.