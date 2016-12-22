Внук избил бабушку до смерти

В первых числах декабря в Славянский горотдел полиции из травматологического отделения городской клинической больницы поступило сообщение о смерти местной жительницы 1930 года рождения.

Медики рассказали, что женщина обратилась в медучреждение с жалобами на головную боль. Причину ее она объясняла тем, что упала и сильно ушиблась. Через несколько дней после госпитализации пострадавшая впала в состояние комы, а затем скончалась.

Однако заключение судмедэкспертизы показало, что самостоятельно получить подобные травмы головы женщина не могла. Ввиду этого оперативные работники полиции приступили к установлению обстоятельств случившегося.

После опроса соседей стало известно, что потерпевшая жила с внуком, который злоупотреблял алкоголем и нигде не работал. Он постоянно устраивал скандалы, а, бывало, и бил старушку.

В тот злополучный вечер мужчина требовал у бабушки деньги на алкоголь, а когда она отказала, жестоко ее избил. Обратившись в больницу, женщина из жалости к родному человеку скрыла истинную причину травмы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту проводится проверка по ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.