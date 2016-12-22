На границе взяли очередного боевика

|7 декабря 2016
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Полицейские задержали боевика, принимавшего участие в оккупации Славянска.
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, 27-летний житель Покровска был задержан на украинской границе. В настоящее время ему предъявлено подозрение в создании незаконных вооруженных формирований и участие в их деятельности.
В ходе досудебного дознания выяснилось, что в июне 2014 года парень приехал в Донецк, где добровольно вступил в ряды НВФ. Уже через несколько дней его направили в Славянск. Здесь «новобранцу» поручили охранять казарму боевиков, расположенную на территории одного из промышленных предприятий. 5 июля, вместе с другими террористами, мужчина покинул Славянск, причем «КамАЗ», в котором он ехал, был уничтожен украинской артиллерией. Оставшийся до Донецка путь боевику пришлось преодолеть пешком. Добравшись до места, он продолжил служить в комендантском взводе «ДНР», однако со временем его начало одолевать чувство глубокого разочарования. По словам фигуранта, ему постоянно приходилось наблюдать повальное пьянство и моральное разложение «рядового состава», в то время как «командование» усиленно занималось присвоением имущества донецких бизнесменов и рядовых жителей города.
Устав влачить существование на скудное денежное довольствие, которое выдавалось боевикам, в августе 2015 года мужчина уехал в Россию, где около года перебивался случайными заработками. В конце концов, он все-таки решил вернуться домой, однако здесь в его судьбу вмешались правоохранители. В конце ноября 2016 года мужчину задержали при попытке пересечь украинско-российскую границу.
В настоящее время бывшему боевику объявлено о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), согласно которой его может ждать от 3 до 8 лет лишения свободы.
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Полицейские задержали боевика, принимавшего участие в оккупации Славянска.