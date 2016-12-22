Сигнал о минировании суда оказался фейком

В понедельник, 12 декабря, около 10:30 на пульт дежурного горотдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что «ДНР» заминировала окружной суд в Славянске».

Об этом сообщила пресс-служба Славянского ГО.

В соответствии с инструкцией, на место срочно выехали сотрудники нацполиции и специалисты-пиротехники из подразделения МЧС. Для обеспечения безопасности территорию обнесли ограждением, всех людей из здания эвакуировали. После этого взрывотехники приступили к проверке сообщения. В результате тщательного обследования здания суда и прилегающей к нему территории, подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было. Информация, поступившая в полицию, не подтвердилась.

На сегодняшний день правоохранители уже определили номер телефона, с которого поступил ложный звонок. Личность звонившего устанавливается. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.