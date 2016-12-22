Добровольная сдача освободила от ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.

В ходе дознания было установлено, что к захватившим город боевикам 21-летний славянец присоединился в июне 2014 года. По его словам, сначала он просто навещал знакомых, которые дежурили на блокпосту возле Черевковки, проверяя проезжающий автотранспорт и пассажиров. Через некоторое время парень решил к ним присоединиться уже на правах «сослуживца». Выполняемые обязанности давали ему ощущение своей значимости и повышали самооценку. При этом работал он фактически «за еду».

О последствиях своего поступка парень всерьез задумался только после того, как боевики покинули город. Испугавшись ответственности, он более двух лет отсиживался дома. В конце концов, не выдержав нервного напряжения, славянец решил воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома» и обратился в правоохранительные органы с чистосердечным признанием. В соответствии с решением Славянского горрайонного суда, от уголовной ответственности по ч. 6 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) подозреваемый был освобожден.