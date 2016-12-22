В Славянске мать на три дня бросила в холодном доме двух маленьких дочерей

|20 декабря 2016
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Несколько дней назад Славянск всколыхнула новость: в мкр-не Семеновка мать бросила одних в холодном доме маленьких дочерей — 2-х и 5 лет. В свете недавней киевской трагедии, случившейся из-за того, что горе-родительница закрыла в квартире двух малолетних детей на 9 дней, местная история приобрела особый резонанс.
К счастью, в Славянске все окончилось более-менее благополучно. На третий день отсутствия мамаши девочек нашла соседка. Вечером 18 декабря, заглянув к соседям, 31-летняя женщина увидела распахнутую дверь и замерзающих детей. Она и вызвала полицию.
Как рассказали в пресс-службе Славянского ГО, на место сразу выехали сотрудники горотдела и медики. Сестренок забрали в детскую городскую больницу. Младшую поместили в реанимацию, у нее диагностировали обморожение кистей рук и стоп ног. Потом оказалось, что речь идет о переохлаждении. Старшая с ОРВИ попала в терапию.
На следующий день девочек в стационаре навестили сотрудники полиции, мэр и депутаты горсовета. Так что свою порцию подарков от святого Николая малышки получили. Судя по всему, впервые в жизни. По словам медиков, надлежащего ухода за девочками не было. В больницу они поступили в грязной одежде, неухоженные, со следами явного недоедания.
24-летнюю мать, бросившую детей, полиция разыскала 19 числа. Все это время она была в Константиновке, куда отправилась отмечать день рождения подруги. По мнению родительницы, это была достаточно веская причина, чтобы оставить дочек одних на три дня.
Как выяснилось, в прошлом женщина уже дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь ей грозит уголовная статья - открыто уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Регламентированное статьей наказание – ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на этот же срок.
Полиция Донецкой области и славянская служба по делам детей просят граждан не быть равнодушными. «Если вам известно о неблагополучных семьях, где родители уклоняются от воспитания детей, сообщите о них по телефонам 102, 0-800-505-102 или на электронный адрес dovira.dongumvs@gmail.com», - говорится в сообщение.
Добавим, что в текущем году в Славянске и славянском районе было выявлено более 400 неблагополучных семей, в которых проживают около 800 детей. С начала года 894 родителей, самоустранившихся от воспитания детей, привлекли к административной ответственности.
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Несколько дней назад Славянск всколыхнула новость: в мкр-не Семеновка мать бросила одних в холодном доме маленьких дочерей — 2-х и 5 лет. В свете недавней киевской трагедии, случившейся из-за того, что горе-родительница закрыла в квартире двух малолетних детей на 9 дней, местная история приобрела особый резонанс.