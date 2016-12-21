Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

По распоряжению руководства Нацполиции, с 11 декабря на всей территории Украины проводится операция по пресечению незаконного игрового бизнеса. Ликвидировать его полицейским приказано до конца текущего года.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, за последнюю неделю в городе проведено 8 обысков в игорных салонах, сопровождавшихся изъятием мебели и оборудования. В результате следственных действий правоохранители арестовали 51 набор компьютерной техники, 81 комплект мебели, роутеры, флешки, видеорегистраторы, черновую документацию и 6,5 тыс. грн. наличности.

В компьютерах администраторов и тетрадях «суточных данных» работники оперативной группы обнаружили записи о ежесуточной отчетности: кто и кому сдал смену, описи материально-товарных ценностей, подсчеты дневной и ночной выручки. В одном из нелегальных игорных залов собиралась даже информация о клиентах: имя или особые приметы, название излюбленной игры, а также проигрываемые суммы. В сообщении пресс-службы указывается, что наполняемость незаконных игорных заведений в последнее время заметно снизилась.

По всем зафиксированным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом). Наказание за данный вид правонарушения – штраф до 40 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.