В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в конце минувшей недели на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на землях Хрестыщенского сельсовета производится незаконная вырубка леса. Звонил полицейским сотрудник хозяйства, обслуживающего лесные насаждения на данной территории.

Прибыв на место, оперативники застали 22-летнего местного жителя, который уже успел вырубить в лесозащитной полосе около 6 складометров дров. Для удобства дальнейшей транспортировки срезанные стволы нарушитель при помощи бензопилы разделял на небольшие колоды. После составления протокола дрова и «орудие» правонарушения были изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно добытого имущества.