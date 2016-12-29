Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов

В Червонозаводском суде Харькова 27 декабря состоялось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз судейская коллегия отсматривала видеоматериалы о событиях 2014 года в Славянске, предоставленные стороной обвинения.

На большом экране мелькали кадры с центральных телеканалов и записи публичных выступлений Штепы. Славянцы все их видели неоднократно — вот бывшая градоначальница в рупор призывает сохранять спокойствие, вот заявляет, что знает захватчиков, и все они «наши ребята».

Интересно, что одну и ту же информацию защитники подсудимой и сторона обвинения трактовали совершенно по-разному. По мнению адвоката Нели Штепы Дмитрия Марченко, показанные в суде кадры четко демонстрируют проукраинскую позицию его подзащитной. Несколько раз во время демонстрации он просил остановить показ, чтобы зафиксировать внимание судей на том или ином высказывании славянского экс-мэра.

В то же время представитель стороны обвинения Елена Кравченко уверена, что видеоматериалы подтверждают вину Штепы. По ее словам, камера зафиксировала, что Неля Штепа находилась среди боевиков «беспрепятственно», ее никто не ограничивал в передвижении и высказываниях.

Поскольку дисков с видеоинформацией было несколько, отсмотреть их все на одном заседании не успели. Новое слушание назначили на 26 января будущего года. Елена Кравченко проанонсировала, что на нем будет продемонстрировано видео, где Штепа призывает к разделу Украины.