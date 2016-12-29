Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен

Газета «ТВ плюс» неоднократно размещала на своих страницах информацию о фактах мошенничества, жертвами которых становятся жители города. Список этих жертв, к сожалению, продолжает неуклонно пополняться. Об одном из последних эпизодов сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.

На стационарный телефон 65-летней жительницы Славянска позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее внуку срочно нужна помощь. Далее трубку взял другой человек, который представился внуком и рассказал, что он избил человека, и теперь ему грозит уголовное наказание. Чтобы избежать кары, сказал звонивший, необходимо перечислить деньги на операцию пострадавшему.

Услышанное повергло женщину в шок. Пребывая в стрессовом состоянии, она не подумала, что настоящий внук, скорее всего, позвонил бы ей по мобильному телефону. Волнение помещало ей и вслушаться в голос незнакомца. Придерживаясь поступавших по телефону указаний, она отдала мужу всю имеющуюся в доме наличность и отправила его к уличному банковскому терминалу. Действия мужчины мошенники координировали уже по мобильной связи. Следуя поступающим инструкциям, пенсионер перечислил аферистам 38 тыс. грн. Перезвонить внуку он догадался только по пути домой. Каково же было удивление славянца, когда внук ответил, что находится на работе, и никаких чрезвычайных происшествий с ним не приключалось. Тогда только пенсионеры поняли, что их элементарно одурачили. Осталось лишь обратиться в полицию, что пострадавшие и сделали.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Следствие по делу и поиск правонарушителей продолжаются.