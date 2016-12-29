Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен

|29 декабря 2016
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Газета «ТВ плюс» неоднократно размещала на своих страницах информацию о фактах мошенничества, жертвами которых становятся жители города. Список этих жертв, к сожалению, продолжает неуклонно пополняться. Об одном из последних эпизодов сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.
На стационарный телефон 65-летней жительницы Славянска позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее внуку срочно нужна помощь. Далее трубку взял другой человек, который представился внуком и рассказал, что он избил человека, и теперь ему грозит уголовное наказание. Чтобы избежать кары, сказал звонивший, необходимо перечислить деньги на операцию пострадавшему.
Услышанное повергло женщину в шок. Пребывая в стрессовом состоянии, она не подумала, что настоящий внук, скорее всего, позвонил бы ей по мобильному телефону. Волнение помещало ей и вслушаться в голос незнакомца. Придерживаясь поступавших по телефону указаний, она отдала мужу всю имеющуюся в доме наличность и отправила его к уличному банковскому терминалу. Действия мужчины мошенники координировали уже по мобильной связи. Следуя поступающим инструкциям, пенсионер перечислил аферистам 38 тыс. грн. Перезвонить внуку он догадался только по пути домой. Каково же было удивление славянца, когда внук ответил, что находится на работе, и никаких чрезвычайных происшествий с ним не приключалось. Тогда только пенсионеры поняли, что их элементарно одурачили. Осталось лишь обратиться в полицию, что пострадавшие и сделали.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Следствие по делу и поиск правонарушителей продолжаются.
— 29 декабря 2016 —
ДТП, в котором были задействованы два автобуса, случилось в Славянске 26 декабря около 9:30 на перекрестке улиц Современная и Донская. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.
— 29 декабря 2016 —
В Червонозаводском суде Харькова 27 декабря состоялось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз судейская коллегия отсматривала видеоматериалы о событиях 2014 года в Славянске, предоставленные стороной обвинения.
— 22 декабря 2016 —
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в конце минувшей недели на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на землях Хрестыщенского сельсовета производится незаконная вырубка леса. Звонил полицейским сотрудник хозяйства, обслуживающего лесные насаждения на данной территории.
— 22 декабря 2016 —
Около полудня 21 декабря в дежурную часть Славянского горотдела поступило сообщение
о ДТП в поселке Богородичное. Как выяснили, прибыв на место, правоохранители, авария случилась при участии автомобилей ВАЗ-2111 и «Мерседес».
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29 декабря 2016
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Комментарии к статье «Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен»
Газета «ТВ плюс» неоднократно размещала на своих страницах информацию о фактах мошенничества, жертвами которых становятся жители города. Список этих жертв, к сожалению, продолжает неуклонно пополняться. Об одном из последних эпизодов сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.