Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса

ДТП, в котором были задействованы два автобуса, случилось в Славянске 26 декабря около 9:30 на перекрестке улиц Современная и Донская. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

Как установили правоохранители, автобус «Сетра» под управлением 28-летнего жителя Луганской области, двигаясь со стороны микрорайона Химик, совершил наезд на стоящий на остановке автобус «ПАЗ», совершавший рейс по городскому маршруту №8. После этого междугородний автобус выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина.

В результате столкновения один из пассажиров автобуса «Сетра», 22-летний житель Славянска, получил легкие телесные повреждения. Проведенная экспертиза показала, что в момент аварии оба водителя транспортных средств не были в состоянии алкогольного опьянения. Выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа или ограничения свободы сроком на 3 года.