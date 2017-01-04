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Фотофакт

Да будет свет!

Женщина умерла от менингита

Антон Скворцов
4 января 2017 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском районе зарегистрирована смерть от менингита: молниеносная форма заболевания привела к гибели женщины.

Об этом сообщила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Галина Шишова. По ее словам, члены семьи погибшей доставлены в инфекционное отделение для обследования и лечения. 

Напомним, накануне Нового года в Славянске менингитом заболел годовалый мальчик.

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В Славянском районе зарегистрирована смерть от менингита: молниеносная форма заболевания привела к гибели женщины.

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