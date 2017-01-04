Женщина умерла от менингита

|4 января 2017
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В Славянском районе зарегистрирована смерть от менингита: молниеносная форма заболевания привела к гибели женщины.
Об этом сообщила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы Галина Шишова. По ее словам, члены семьи погибшей доставлены в инфекционное отделение для обследования и лечения.
Напомним, накануне Нового года в Славянске менингитом заболел годовалый мальчик.
— 29 декабря 2016 —
ДТП, в котором были задействованы два автобуса, случилось в Славянске 26 декабря около 9:30 на перекрестке улиц Современная и Донская. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.
— 29 декабря 2016 —
Газета «ТВ плюс» неоднократно размещала на своих страницах информацию о фактах мошенничества, жертвами которых становятся жители города. Список этих жертв, к сожалению, продолжает неуклонно пополняться. Об одном из последних эпизодов сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.
— 29 декабря 2016 —
В Червонозаводском суде Харькова 27 декабря состоялось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз судейская коллегия отсматривала видеоматериалы о событиях 2014 года в Славянске, предоставленные стороной обвинения.
— 22 декабря 2016 —
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в конце минувшей недели на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на землях Хрестыщенского сельсовета производится незаконная вырубка леса. Звонил полицейским сотрудник хозяйства, обслуживающего лесные насаждения на данной территории.
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4 января 2017
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В Славянском районе зарегистрирована смерть от менингита: молниеносная форма заболевания привела к гибели женщины.