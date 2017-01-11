|11 января 2017
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В Краматорске утром 6 января дворник, убирая площадку перед мусорными контейнерами на ул. Парковой, обнаружила в баке тело младенца. Сообщение в полицию об этом поступило в 8:00.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником горотдела Виталием Максимовым. Как выяснили правоохранители, новорожденная девочка была уже без признаков жизни.
В настоящий момент, как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в донецкой области, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают горе-родителей ребенка. Расследование находится под личным контролем начальника областного управления полиции Вячеслава Аброськина.
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Комментарии к статье «В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца»
В Краматорске утром 6 января дворник, убирая площадку перед мусорными контейнерами на ул. Парковой, обнаружила в баке тело младенца. Сообщение в полицию об этом поступило в 8:00.