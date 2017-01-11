В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца

В Краматорске утром 6 января дворник, убирая площадку перед мусорными контейнерами на ул. Парковой, обнаружила в баке тело младенца. Сообщение в полицию об этом поступило в 8:00.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником горотдела Виталием Максимовым. Как выяснили правоохранители, новорожденная девочка была уже без признаков жизни.

В настоящий момент, как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в донецкой области, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают горе-родителей ребенка. Расследование находится под личным контролем начальника областного управления полиции Вячеслава Аброськина.