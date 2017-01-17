Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»

|13 января 2017
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В списках граждан, которых «Д/ЛНР» готовы менять на находящихся в плену украинцев, указана экс-мэр Славянска Неля Штепа.
Об этом стало известно после того, как народный депутат Надежда Савченко, несмотря на предостережения СБУ, все же опубликовала списки людей, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и тех, которые нужны «Д/ЛНР».
Всего нардеп предлагает несколько списков для обмена. Так, 42-х пленных украинских военных планируется обменять на 256 боевиков. А 44-х политических заключенных, которые находятся в оккупированном Крыму и российских тюрьмах, - на 102 человека, отбывающих срок в Украине за посягательство на территориальную целостность страны или еще находящихся под следствием по этим же статьям УК.
Проанализировав списки, украинские активисты пришли к выводу, что они содержат много неточностей. Например, люди, обозначенные как россияне, на самом деле являются бывшими беркутовцами, которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана. В списках значатся те, кто давно похоронен в РФ и украинцы, которых уже освободили.
Неточности заметило и СБУ. Так, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит считает, что эти списки могут угрожать жизни заложников, а родные пленных рискуют стать жертвами мошенников, которые могут обещать информацию или помощь в освобождении за деньги. По словам Тандита, законы Украины о защите персональных данных и борьбе с терроризмом запрещают публикацию такого рода информации.
В свою очередь, Надежда Савченко на специально организованном брифинге заявила, что народные депутаты не подотчетны СБУ и имеют доступ к государственной тайне на самом высоком уровне. Что касается списков, их нужно публиковать, чтобы пропавших людей можно было найти. А сам процесс освобождения должен быть как можно более публичный.
Что думает по поводу своего возможного обмена Неля Штепа, пока неизвестно. В списках Савченко, расположенных в алфавитном порядке, она значится под номером 517 среди 524 человек, которых запрашивает для обмена «ДНР».
Напомним, что экс-мэр Славянска обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины. Ей грозит пожизненное заключение.
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Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»
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В списках граждан, которых «Д/ЛНР» готовы менять на находящихся в плену украинцев, указана экс-мэр Славянска Неля Штепа.