Из-за пьяного водителя погибли две девушки

Информация об этом размещена на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В 2 часа ночи 8 января 26-летний водитель автомобиля «Хюндай», пребывая в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате столкновения находившиеся в салоне машины 23-х и 26-летняя женщины скончались от полученных травм. Еще двое пассажиров, 29-летняя женщина и 30-летний мужчина, получили телесные повреждения. Данный факт внесен в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они привели к смерти потерпевших). Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством в течение 3-х лет.

11 января по ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал виновнику аварии меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Следственные действия, как сообщает пресс-служба прокуратуры, продолжаются.

Добавим, что только с начала текущего года правоохранители Донецкой области зафиксировали 50 случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Сотрудники полиции обращаются ко всем владельцам автотранспорта с настоятельной рекомендацией воздержаться от употребления алкоголя при управлении автомобилем, ведь именно этот вид нарушения чаще всего приводит к трагическим последствиям.