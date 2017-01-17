 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Из-за пьяного водителя погибли две девушки

Павел Коротенко
13 января 2017 Просмотров: 338 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске по вине нетрезвого водителя погибли две женщины.

Информация об этом размещена на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В 2 часа ночи 8 января 26-летний водитель автомобиля «Хюндай», пребывая в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате столкновения находившиеся в салоне машины 23-х и 26-летняя женщины скончались от полученных травм. Еще двое пассажиров, 29-летняя женщина и 30-летний мужчина, получили телесные повреждения. Данный факт внесен в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они привели к смерти потерпевших). Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством в течение 3-х лет.

11 января по ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал виновнику аварии меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. 

Следственные действия, как сообщает пресс-служба прокуратуры, продолжаются. 

Добавим, что только с начала текущего года правоохранители Донецкой области зафиксировали 50 случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Сотрудники полиции обращаются ко всем владельцам автотранспорта с настоятельной рекомендацией воздержаться от употребления алкоголя при управлении автомобилем, ведь именно этот вид нарушения чаще всего приводит к трагическим последствиям.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца

— 13 января 2017 —

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, информация о смерти 67-летнего жителя поселка Былбасовка поступила в дежурную часть в ночь с 6 на 7 января. По результатам проведенного следствия выяснилось, что убил мужчину его сын.

Читать далее ⇒

Полиция нашла «закладку» возле блокпоста

— 13 января 2017 —

Обследуя территорию возле контрольно-пропускного пункта на границе Славянского и Бахмутского районов, полицейские обнаружили заброшенный блиндаж. Он располагалася в 100 м от автодороги«Киев-Довжанский».

Читать далее ⇒

Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»

— 13 января 2017 —

В списках граждан, которых «Д/ЛНР» готовы менять на находящихся в плену украинцев, указана экс-мэр Славянска Неля Штепа.

Читать далее ⇒

В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца

— 11 января 2017 —

В Краматорске утром 6 января дворник, убирая площадку перед мусорными контейнерами на ул. Парковой, обнаружила в баке тело младенца. Сообщение в полицию об этом поступило в 8:00.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Из-за пьяного водителя погибли две девушки»

В Славянске по вине нетрезвого водителя погибли две женщины.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Улица Торская осталась без света

Возле рагса сломали тую и высыпали мусор

Мэр недоволен тротуарами и остановками

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянцев приглашают отметить День соборности

Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В энергонадзоре появится «Личный кабинет»

За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей

Стоимость питания в детских садах пока остается прежней

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Под градусом

Что в вымени его тебе?

Ход трусцой

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

17 января 2017

Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире

Улица Торская осталась без света

Славянцев приглашают отметить День соборности

В энергонадзоре появится «Личный кабинет»

Возле рагса сломали тую и высыпали мусор

Мэр недоволен тротуарами и остановками

Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей

13 января 2017

Возможно, самолет реставрируют

Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»

В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца

Полиция нашла «закладку» возле блокпоста

Из-за пьяного водителя погибли две девушки

Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»

12 января 2017

Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова

Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top