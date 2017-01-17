Полиция нашла «закладку» возле блокпоста

Обследуя территорию возле контрольно-пропускного пункта на границе Славянского и Бахмутского районов, полицейские обнаружили заброшенный блиндаж. Он располагалася в 100 м от автодороги«Киев-Довжанский».

Исследовав строение, правоохранители нашли в нем две гранаты – Ф-1 и РГД-2, две свето-шумовые гранаты и два взрывателя. Все боеприпасы были изъяты. Утилизировать их предстоит саперам. Как рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции, сведения по данному факту внесены в Журнал единого учета. Проводится проверка.