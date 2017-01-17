Полиция нашла «закладку» возле блокпоста

|13 января 2017
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Обследуя территорию возле контрольно-пропускного пункта на границе Славянского и Бахмутского районов, полицейские обнаружили заброшенный блиндаж. Он располагалася в 100 м от автодороги«Киев-Довжанский».
Исследовав строение, правоохранители нашли в нем две гранаты – Ф-1 и РГД-2, две свето-шумовые гранаты и два взрывателя. Все боеприпасы были изъяты. Утилизировать их предстоит саперам. Как рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции, сведения по данному факту внесены в Журнал единого учета. Проводится проверка.
— 13 января 2017 —
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, информация о смерти 67-летнего жителя поселка Былбасовка поступила в дежурную часть в ночь с 6 на 7 января. По результатам проведенного следствия выяснилось, что убил мужчину его сын.
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Обследуя территорию возле контрольно-пропускного пункта на границе Славянского и Бахмутского районов, полицейские обнаружили заброшенный блиндаж. Он располагалася в 100 м от автодороги«Киев-Довжанский».