В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, информация о смерти 67-летнего жителя поселка Былбасовка поступила в дежурную часть в ночь с 6 на 7 января. По результатам проведенного следствия выяснилось, что убил мужчину его сын.

Сначала 37-летний виновник трагедии всячески старался отвести от себя подозрения и пытался представить дело так, что его отец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сам несколько раз упал с высокого крыльца, в результате чего смертельно травмировался. Однако характер телесных повреждений погибшего этой версии противоречил. Как установили медики, причиной смерти выпившего родителя стали переломы ребер, повреждение легких и закрытая черепно-мозговая травма.

После недолго запирательства подозреваемый сознался и рассказал, что в тот злополучный день он пришел домой слегка «навеселе». Отца увидел лежащим на полу, где тот заснул под воздействием чрезмерного возлияния. Растолкав спящего родителя, мужчина стал его укорять в злоупотреблении спиртным. Для пущей убедительности сын начал избивать своего предка руками и ногами. Примерно к часу ночи он заметил, что отец уже не дышит, и вызвал «скорую помощь». Спасти пострадавшего медработники, увы, уже не смогли.

На сегодняшний день фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего). Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. На время проведения следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.