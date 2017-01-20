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Фотофакт

Архитектурное наследие

Бешеная собака укусила сотрудницу «Славгорводоканала»

Антон Скворцов
18 января 2017 Просмотров: 222 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Инцидент произошел в первой декаде января на очистных сооружениях предприятия. Одну из сотрудниц укусил за кисть руки щенок, который жил на территории. Впоследствии животное погибло. В ходе анализов у него был подтвержден диагноз «бешенство».

Об этом рассказала заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидемслужбы Галина Шишова. В настоящее время пострадавшая и еще одна сотрудница, которая кормила больное животное, проходят курс антирабической терапии. 

По словам Галины Шишовой, на территории очистных постоянно проживали девять бродячих животных. Возможно, бешенством щенка заразила лиса, которая зашла на неогражденную территорию предприятия. В пользу этой версии говорит тот факт, что бешенство среди диких животных распространено чрезвычайно широко. Так, по итогам диагностического отстрела, который был проведен в конце минувшего года, это заболевание было выявлено у трех лис из пяти. В связи с этим Галина Шишова призвала руководителей предприятий, на территории которых обитают бродячие собаки, в обязательном порядке сделать им прививки от бешенства. 

наша справка

В минувшем году были зафиксированы пять случаев бешенства у животных: четыре в Славянском районе и один в Николаевке.

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Инцидент произошел в первой декаде января на очистных сооружениях предприятия. Одну из сотрудниц укусил за кисть руки щенок, который жил на территории. Впоследствии животное погибло. В ходе анализов у него был подтвержден диагноз «бешенство».

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