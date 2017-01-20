Полиция задержала воров, ограбивших 17 квартир

Четверо жителей Константиновки, младшему из которых — 23 года, старшему — 31, объединились в преступную группировку с целью получения «легких денег». Трое из них имеют судимости — шестеро на всех: за грабежи, мошенничество, кражи, незаконный оборот наркотиков. Трое злоупотребляют наркотическими средствами. Ни один из «великолепной четверки» не имел другого вида заработка.

К поставленной задаче молодые люди подошли профессионально. Действовали аккуратно, уничтожая наименьшие зацепки. На дело выходили разным составом, совершая ограбления в городах области: Краматорске, Славянске, Бахмуте. У группировки были подручные — девушки, которые сдавали награбленное в ломбард, и таксисты, подвозившие злоумышленников к месту преступления. Причем «на дело» ехали всегда официально — через блокпост, а домой, в Константиновку, возвращались окольными путями.

Тот факт, что кражи из квартир в разных городах совершает одна и та же группа, стал известен полицейским осенью минувшего года. На протяжении трех месяцев правоохранители собирали вещественные доказательства, анализировали полученную информацию и устанавливали круг лиц, причастных к преступлениям. Действовать приходилось осторожно, чтобы злоумышленники не поняли, что сыщики вышли на их след.

Кропотливая работа дала результаты. В январе один из членов группировки был задержан в Славянске, когда выходил из только что ограбленной квартиры. Вместе с ним была его девушка, она же, как выяснилось, относила награбленное добро в ломбард.

Установили полицейские и места сбыта краденного, и его скупщиков. На сегодняшний день определены три таких лица.

14 января полиция провела 21 обыск в домах злоумышленников, магазинах, где сбывалось краденное, в транспортных средствах таксистов. В результате были выявлены вещественные доказательства — украденные золотые украшения, столовые приборы, иконы, картины, оргтехника. В целом, злоумышленники брали все, что можно унести, не брезговали даже одеждой и обувью. Главной целью были, разумеется, деньги.

На данный момент полицейские установили причастность группировки к 17 эпизодам краж. Общая сумма «добычи» превысила 350 тыс. грн. Однако правоохранители имеют основания полагать, что эпизодов было больше, и задержанные имеют отношения к другим аналогичным правонарушениям.

Уголовное производство на сегодняшний день открыто по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, которая причинила потерпевшему значительный вред) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.