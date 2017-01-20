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Фотофакт

Архитектурное наследие

Гирлянда стала причиной пожара

Светлана Вьюниченко
19 января 2017 Просмотров: 208 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ночью 12 января в одной из квартир Славянска произошел пожар. Причиной возгорания стало замыкание елочной гирлянды. Пострадавшей оказалась соседская семья. Двое детей в ней попали в больницу с отравлением угарным газом.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Торской (Коммунаров) поступило в горотдел полиции в 2 часа ночи. Как установили правоохранители, гирлянду на искусственной елке, ставшую причиной пожара, хозяева оставили включенной с вечера. Локализовать возгорание удалось лишь к 6:00.

Как сообщает пресс-служба горотдела, к счастью, обошлось без жертв. Однако сильное задымление не прошло даром для соседей по этажу. В результате отравились угарным газом 31-летний мужчина и женщина 1955 года рождения, а 5-летний мальчик и 6-летняя девочка оказались в отделении интенсивной терапии городской детской больницы.

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Ночью 12 января в одной из квартир Славянска произошел пожар. Причиной возгорания стало замыкание елочной гирлянды. Пострадавшей оказалась соседская семья. Двое детей в ней попали в больницу с отравлением угарным газом.

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