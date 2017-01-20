Краматорские малолетние беглецы успели добраться до Андреевки

Вечером 16 января в полицию обратился голова Андреевского сельсовета и сообщил, что нашел двух детей, которые ушли из дома. Как оказалось, братья 11-ти и 12 лет пытались добраться из г. Краматорска в г. Белозерское Добропольского района.

Как выяснили полицейские, подростки вместе с мамой и сестрой переехали в Краматорск недавно. Они еще не начали посещать школу, друзей не завели, а потому решили навестить приятелей по прежнему месту жительства — в Белозерском.

До Андреевки, расположенной в 25 км от Краматорска, мальчишки добрались на попутках. Там их около 20:00 и увидел сельский голова Николай Дихтенко. По словам председателя сельсовета, дети были промокшие, голодные и замерзшие. Он отвел их в пункт обогрева, где мальчиков переодели и накормили.

Николай Дихтенко имеет большой педагогический опыт, поэтому, когда он стал расспрашивать мальчишек, что они здесь делают, понял, что те не говорят правды. Тогда сельский голова вызвал полицию.

Полицейские поместили ребятишек в Славянский центр социально – психологической реабилитации для детей. Их маму нашли быстро. Женщина рассказала, что сыновья часто убегают из дома, но всегда возвращаются. В полицию она не обращалась, поскольку боялась, что ее лишат родительских прав.

Как рассказали в пресс-службе славянского горотдела полиции, женщина будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Полицейские просят жителей Славянска и района не оставаться равнодушными к судьбе чужих детей.

- Удивляет позиция прохожих, которые в вечернее время, зимой, видят двух маленьких детей без сопровождения взрослых и проходят мимо. Или, что еще хуже, вместо того, чтобы сообщить в полицию, подвозят их на автомобилях. Спасибо главе Андреевского сельского совета Николаю Дихтенко, который проявил участие в судьбе ребят. Неизвестно, что с ними могло бы произойти, пытайся они и дальше добраться до Белозерского. До него, кстати, от Славянска 82 км, - отметил начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.