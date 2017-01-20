Микроавтобус попал в аварию

|20 января 2017
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В Славянске в результате ДТП пострадали 6 пассажиров микроавтобуса и водитель. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции около семи утра 16 января.
Как выяснили правоохранители, на ул. Современной 38-летний водитель микроавтобуса «Опель Виваро», следующего из Покровска в Харьков, не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. При этом водитель и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой степени тяжести. По заключению экспертов, в момент аварии водитель был трезв.
Как сообщили в пресс-службе Славянского горотдела полиции, уголовное производство открыто по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.
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В Славянске в результате ДТП пострадали 6 пассажиров микроавтобуса и водитель. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции около семи утра 16 января.