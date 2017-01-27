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Фотофакт

Дороги или автодром

Славянские полицейские разыскали пропавшего подростка

Светлана Вьюниченко
26 января 2017 Просмотров: 177 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ночью 24 января сотрудники Славянского ГО получили сообщение от жительницы поселка Черкасское. Взволнованная женщина сообщала, что ее 14-летний сын не вернулся из школы.

Последний раз по телефону она разговаривала 

Последний раз по телефону она разговаривала с ребенком в 16:00, после этого телефон оказался отключенным. Около 23 часов подросток написал маме в соцсетях, что с ним все в порядке, но на связь так и не вышел. Подождав еще пару часов, мама обратилась в полицию. 

Как сообщают в пресс-службе Славянского горотдела, на поиски ребенка был поднят весь личный состав отдела полиции, ориентировку получили и наружные службы: блокпосты, железнодорожные и автовокзалы. 

Мальчика нашли через полчаса после обращения матери. Причем, разыскали двух детей - юный черкасчанин коротал время с подругой. 

Выяснилось, что после школы черкасский подросток поехал на электричке в Славянск - навестить 13-летнюю знакомую. Весь день парочка гуляла по городу и пропустила последнюю электричку до Черкасского. Ребята приняли решение провести ночь на железнодорожном вокзале. Здесь, в зале ожидания, их и нашли полицейские. Правоохранители отвезли детей по домам. 

Отметим, что о пропаже девочки в полицию никто не сообщал. Правоохранители рассказывают, что к судьбе дочери мама отнеслась безразлично. Сейчас в обеих семьях сотрудники полиции ведут профилактические беседы о воспитании подростков. Семьи взяты под особый контроль правоохранителей, родителей привлекут к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».  

- Напоминаем всем гражданам: если у вас пропал родственник или близкий человек, то в первую очередь сообщите об этом правоохранителям по номеру «102», а уже потом, если есть возможность, начинайте самостоятельные поиски. В этом случае драгоценное время не будет упущено, и шансы разыскать ваших близких значительно возрастут, - говорят сотрудники славянского горотдела.

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Комментарии к статье «Славянские полицейские разыскали пропавшего подростка»

Ночью 24 января сотрудники Славянского ГО получили сообщение от жительницы поселка Черкасское. Взволнованная женщина сообщала, что ее 14-летний сын не вернулся из школы.

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