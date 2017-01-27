В аварии под Хрестыщем погиб человек

|26 января 2017
|Просмотров: 231
|
В Славянском районе, возле поворота на село Хрестыще, 25 января произошло серьезное ДТП. Один из пострадавших умер. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Как оказалось, автомобиль «КрАЗ» ехал замыкающим в колонне по трассе Славянск-Изюм. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами - «Ауди» и «Ланос». В результате столкновения «КрАЗ» и «Ланос» вылетели в кювет.
Вячеслав Аброськин сообщает, что водитель «Ауди» от полученных травм скончался в больнице. Водитель «Ланоса» получил легкие телесные повреждения. На момент верстки номера другие подробности уточнялись
Главный полицейский области обратил внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия, призвал к осторожности и попросил беречь себя.
— 26 января 2017 —
Только за последнюю неделю сотрудники криминальной полиции областного главка задержали 7 участников незаконных вооруженных формирований.
— 26 января 2017 —
Ночью 24 января сотрудники Славянского ГО получили сообщение от жительницы поселка Черкасское. Взволнованная женщина сообщала, что ее 14-летний сын не вернулся из школы.
— 25 января 2017 —
В Славянске, в областном управлении ГФС, правоохранители разоблачили коррупционную схему. За получение взятки задержана сотрудница ведомства.
— 20 января 2017 —
В Славянске в результате ДТП пострадали 6 пассажиров микроавтобуса и водитель. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции около семи утра 16 января.
Приветствую, гость! Вход
27 января 2017
Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году
Инвестиционный проект «Жилье для переселенцев» снова под угрозой срыва
26 января 2017
Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется
Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды
Славянскому музею подарили скифский меч
В Славянске решат, назвать ли библиотеку именем Петренко
Станут ли потерявшие жилье горожане переселенцами
От Славянска до польской границы на «Поезде дружбы»
Всегда ли нужны репетитор и пробное тестирование
«Пробник» нужно пройти хотя бы раз
На пробное тестирование записались 177 славянских школьников
В аварии под Хрестыщем погиб человек
В Славянске карантин из-за чумы свиней
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В аварии под Хрестыщем погиб человек»
В Славянском районе, возле поворота на село Хрестыще, 25 января произошло серьезное ДТП. Один из пострадавших умер. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.