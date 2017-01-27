В аварии под Хрестыщем погиб человек

В Славянском районе, возле поворота на село Хрестыще, 25 января произошло серьезное ДТП. Один из пострадавших умер. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Как оказалось, автомобиль «КрАЗ» ехал замыкающим в колонне по трассе Славянск-Изюм. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами - «Ауди» и «Ланос». В результате столкновения «КрАЗ» и «Ланос» вылетели в кювет.

Вячеслав Аброськин сообщает, что водитель «Ауди» от полученных травм скончался в больнице. Водитель «Ланоса» получил легкие телесные повреждения. На момент верстки номера другие подробности уточнялись

Главный полицейский области обратил внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия, призвал к осторожности и попросил беречь себя.