В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы

Жителей Славянска, которым утром 30 января нужно было ехать по делам в общественном транспорте, ожидал неприятный сюрприз — в городе не ходили троллейбусы. Машины не курсировали ни по седьмому, ни по второму маршрутам.

Как сообщил на аппаратном совещании 31 января начальник СТрУ Сергей Иванченко, это произошло из-за хищения силового кабеля, питающего контактную сеть: 56 метров провода, который идет от тяговой подстанции на бульваре Героев Крут (Пасова), злоумышленники вырезали в ночь на понедельник.

Узнав о случившемся, руководство троллейбусного управления обратилось в полицию, а сотрудники аварийной бригады занялись восстановлением линии. Это удалось сделать к трем часам дня, после чего движение электротранспорта было возобновлено.

В свою очередь, в Славянском горотделе полиции сообщили, что для задержания злоумышленников оперативникам потребовалось меньше часа. Ими оказались двое ранее судимых 30–летних местных жителя. Полицейские установили, что один из них залез на дерево и ножовкой перепилил провод. После чего подельники сдернули часть кабеля на землю и отрезали от него 56-метровый кусок. Похищенное приятели планировали продать.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Сергей Иванченко отметил, что добыча воров очень дорогая: один метр такого провода, по расценкам завода-изготовителя, стоит почти 600 гривен. Надо полагать, что в пункте приема металлолома за него дали бы гораздо меньше.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

· По информации УЖКХ, за минувшую неделю силами жэков завершен текущий ремонт трех подъездов, в восьми домах заменено 50 метров труб холодной воды, в 15-ти — 30 метров канализационных стояков.

· В отчетном периоде бригады КП «Славгорводоканал» ликвидировали 17 аварий на водопроводных сетях и 55 канализационных засоров. Один из порывов вновь случился на улице Свободы (на фото). Кроме того, заменены 9 пожарных гидрантов.

· По данным ГСЧС, в Славянске произошли 5 пожаров. На одном из них, случившемся на Черевкове, погиб мужчина 1972 года рождения.

· В середине прошлой недели в микрорайоне Семеновка на улице Лисичанской был обнаружен и обезврежен артиллерийский снаряд.

· По информации отдела здравоохранения, уровень заболеваемости населения острыми респираторно-вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога.

· Выплата январских пенсий закончена. Общая сумма финансирования составила 171,6 миллиона гривен.

· Переселенцам, которые зарегистрированы в Николаевке, необходимо предоставить в Славянское управление Пенсионного фонда копии справок, полученных в управлении соцзащиты Славянского района.