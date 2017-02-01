 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Не только когда, но и как

В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы

Антон Скворцов
31 января 2017 Просмотров: 207 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Злоумышленники вырезали 56 метров силового кабеля, по которому напряжение подается на контактную сеть.
  • Очередной порывов на улице Свободы. Фото - Антон Скворцов.

Жителей Славянска, которым утром 30 января нужно было ехать по делам в общественном транспорте, ожидал неприятный сюрприз — в городе не ходили троллейбусы. Машины не курсировали ни по седьмому, ни по второму маршрутам.

Как сообщил на аппаратном совещании 31 января начальник СТрУ Сергей Иванченко, это произошло из-за хищения силового кабеля, питающего контактную сеть: 56 метров провода, который идет от тяговой подстанции на бульваре Героев Крут (Пасова), злоумышленники вырезали в ночь на понедельник. 

Узнав о случившемся, руководство троллейбусного управления обратилось в полицию, а сотрудники аварийной бригады занялись восстановлением линии. Это удалось сделать к трем часам дня, после чего движение электротранспорта было возобновлено.  

В свою очередь, в Славянском горотделе полиции сообщили, что для задержания злоумышленников оперативникам потребовалось меньше часа. Ими оказались двое ранее судимых 30–летних местных жителя. Полицейские установили, что один из них залез на дерево и ножовкой перепилил провод.  После чего подельники сдернули часть кабеля на землю и отрезали от него 56-метровый кусок. Похищенное приятели планировали продать.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Сергей Иванченко отметил, что добыча воров очень дорогая: один метр такого провода, по расценкам завода-изготовителя, стоит почти 600 гривен. Надо полагать, что в пункте приема металлолома за него дали бы гораздо меньше.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

· По информации УЖКХ, за минувшую неделю силами жэков завершен текущий ремонт трех подъездов, в восьми домах заменено 50 метров труб холодной воды, в 15-ти — 30 метров канализационных стояков. 

· В отчетном периоде бригады КП «Славгорводоканал» ликвидировали 17 аварий на водопроводных сетях и 55 канализационных засоров. Один из порывов вновь случился на улице Свободы (на фото). Кроме того, заменены 9 пожарных гидрантов. 

· По данным ГСЧС, в Славянске произошли 5 пожаров. На одном из них, случившемся на Черевкове, погиб мужчина 1972 года рождения.  

· В середине прошлой недели в микрорайоне Семеновка на улице Лисичанской был обнаружен и обезврежен артиллерийский снаряд. 

· По информации отдела здравоохранения, уровень заболеваемости населения острыми респираторно-вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога. 

· Выплата январских пенсий закончена. Общая сумма финансирования составила  171,6 миллиона гривен.  

· Переселенцам, которые зарегистрированы в Николаевке, необходимо предоставить в Славянское управление Пенсионного фонда копии справок, полученных в управлении соцзащиты Славянского района.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 февраля 2017

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

Карантин из-за чумы свиней продолжается

Как получить субсидию на твердое топливо

В центре Славянска открылся временный пункт обогрева

Выбор унитаза по важным критериям

Школьница повесилась возле могилы матери

Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

«Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая

31 января 2017

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

Юлия Джима завоевала полный комплект наград

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза

Также в разделе

Школьница повесилась возле могилы матери

— 1 февраля 2017 —

В селе Яровая Лиманского района 29 января возле могилы матери повесилась 16-летняя школьница. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, правоохранители проводят проверку по данному факту.

Читать далее ⇒

Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

— 1 февраля 2017 —

В отношении Виктора Ежова, который является председателем судейской коллегии в процессе по обвинению экс-мэра Славянска Нели Штепы, возбуждено уголовное производство за содействие террористической деятельности. Об этом стало известно на заседании Червонозаводского суда Харькова 26 января. Такую информацию озвучил сам Ежов.

Читать далее ⇒

В аварии под Хрестыщем погиб человек

— 26 января 2017 —

В Славянском районе, возле поворота на село Хрестыще, 25 января произошло серьезное ДТП. Один из пострадавших умер. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читать далее ⇒

Задержан водитель «народного мэра» Славянска

— 26 января 2017 —

Только за последнюю неделю сотрудники криминальной полиции областного главка задержали 7 участников незаконных вооруженных формирований. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы»

Жителей Славянска, которым утром 30 января нужно было ехать по делам в общественном транспорте, ожидал неприятный сюрприз — в городе не ходили троллейбусы. Машины не курсировали ни по седьмому, ни по второму маршрутам.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Карантин из-за чумы свиней продолжается

Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году

Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Как получить субсидию на твердое топливо

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

«Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сильные мира сего

Махнули, глядя

Под градусом

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 февраля 2017

В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

Карантин из-за чумы свиней продолжается

Как получить субсидию на твердое топливо

В центре Славянска открылся временный пункт обогрева

Выбор унитаза по важным критериям

Школьница повесилась возле могилы матери

Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

«Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая

31 января 2017

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

«Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе

История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

Юлия Джима завоевала полный комплект наград

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза

Концерт в Краматорске

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top