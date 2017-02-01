Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду

В отношении Виктора Ежова, который является председателем судейской коллегии в процессе по обвинению экс-мэра Славянска Нели Штепы, возбуждено уголовное производство за содействие террористической деятельности. Об этом стало известно на заседании Червонозаводского суда Харькова 26 января. Такую информацию озвучил сам Ежов.

Начав очередное заседание, он сообщил, что в составе судейской тройки произошли изменения. Находящуюся на длительном больничном судью Корекян заменит Елена Сорока.

Это сообщение вызвало беспокойство лишь у подсудимой, больше ни у кого вопросов не возникло.

- Почему все время меняют судей? Я в шоке, - заявила Неля Штепа.

Однако, как оказалось, это были далеко не все новости на данный момент. Далее представители государственного обвинения заявили об отводе судьи, возглавляющего тройку. Причиной этого стало уголовное производство в отношении Виктора Ежова.

По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Виты Дубовик, материалы от Службы безопасности Украины поступили накануне судебного заседания. Уголовное производство в отношении Ежова начато по ч.1 ст. 258-3 УК Украины – «Содействие деятельности террористических организаций».

После этого в заседании объявили небольшой перерыв. После его окончания, вернувшись в зал, Виктор Ежов заявил о самоотводе.

- Я полностью убежден в том, что при выполнении своих профессиональных обязанностей по рассмотрению дела как судья, как председательствующий по делу обеспечиваю беспристрастность при его решении. В то же время наличие в отношении меня уголовного производства является внешним объективным фактором давления на суд, - так председатель коллегии прокомментировал свое решение.

Прокуратура подтвердила самоотвод судьи, а сторона защиты сочла его безосновательным. Этой позиции придерживается и сама подсудимая. По мнению Нели Штепы, такую же статью, как у нее, в отношении судьи открыли неспроста.

- Вы же знаете, как судья, что прокуратура не предоставила ни единого доказательства моей вины. И я знаю, что у вас не было другого выхода, как вынести мне оправдательный приговор, - сказала экс-мэр Славянска.

В деле объявили перерыв. Сначала предполагалось, что уже на следующий день будет избрана новая судейская тройка, которая продолжит его рассмотрение. Однако Червонозаводской райсуд передал уголовное производство в Апелляционный суд Харьковской области для решения вопроса определения подсудности другому суду.

Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Червонозаводского райсуда Харькова Вадим Долженко. По его словам, в Червонозаводском суде предприняли попытку автоматизированного распределения, но из-за нехватки судей, которые имеют право рассматривать именно это дело, автоматическое назначение председательствующего не состоялось. Будет ли дело в отношении бывшей славянской градоначальницы после его передачи рассматриваться сначала, пока неясно.

Что касается Виктора Ежова, то, как объяснил руководитель аппарата Червонозаводского районного суда Александр Воронин, любые процессуальные действия в отношении судьи, будь то его задержание, содержание под стражей и т. д., должны согласовываться Высшим советом правосудия.

Отметим, что срок содержания под стражей Нели Штепы, неоднократно продлеваемый Червонозаводским судом Харькова, истекает 3 февраля. Напомним, что экс-мэр была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.