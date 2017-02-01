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Фотофакт

Не только когда, но и как

Школьница повесилась возле могилы матери

Светлана Вьюниченко
1 февраля 2017 Просмотров: 137 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В селе Яровая Лиманского района 29 января возле могилы матери повесилась 16-летняя школьница. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, правоохранители проводят проверку по данному факту.

Тело ребенка на местном кладбище нашли двое жителей села. Причину рокового поступка девочка объяснила в предсмертной записке. «Меня никто, кроме мамы, не понимал», - написала она.

На следующий день на своей странице в соцсети «Фейсбук» начальник областного управления нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал последнее письмо ребенка.   

«Это трудно читать, ей бы жить и жить. Если бы ребенку уделили больше внимания, трагедии бы не произошло», - пишет генерал полиции. 

Предсмертное письмо, написанное полудетским почерком, на самом деле – крик одиночества. Мама девочки умерла полгода назад после тяжелой болезни. Подростка взяли к себе родственники – у ее отца, судя по письму, к тому времени была другая семья. 

«Извините, я так больше не могу. Я хочу к маме, только она меня любила, поддерживала и понимала по-настоящему. Без мамы у меня смысла и продолжения жизни нет… Спасибо, что вы меня приютили, кормили и тому подобное. Но мне нужно не это... Никто не виноват в моей смерти. Я просто хочу к маме. Простите меня за все. Похороните меня вместе с мамой, пожалуйста». 

На этом строчки обрываются. Девочке никогда не исполнится семнадцать.

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В селе Яровая Лиманского района 29 января возле могилы матери повесилась 16-летняя школьница. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, правоохранители проводят проверку по данному факту.

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