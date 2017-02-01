Школьница повесилась возле могилы матери

Тело ребенка на местном кладбище нашли двое жителей села. Причину рокового поступка девочка объяснила в предсмертной записке. «Меня никто, кроме мамы, не понимал», - написала она.

На следующий день на своей странице в соцсети «Фейсбук» начальник областного управления нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал последнее письмо ребенка.

«Это трудно читать, ей бы жить и жить. Если бы ребенку уделили больше внимания, трагедии бы не произошло», - пишет генерал полиции.

Предсмертное письмо, написанное полудетским почерком, на самом деле – крик одиночества. Мама девочки умерла полгода назад после тяжелой болезни. Подростка взяли к себе родственники – у ее отца, судя по письму, к тому времени была другая семья.

«Извините, я так больше не могу. Я хочу к маме, только она меня любила, поддерживала и понимала по-настоящему. Без мамы у меня смысла и продолжения жизни нет… Спасибо, что вы меня приютили, кормили и тому подобное. Но мне нужно не это... Никто не виноват в моей смерти. Я просто хочу к маме. Простите меня за все. Похороните меня вместе с мамой, пожалуйста».

На этом строчки обрываются. Девочке никогда не исполнится семнадцать.