|2 февраля 2017
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Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела полиции, в органы правопорядка обратился владелец частной автомастерской, у которого из производственного помещения пропали инструменты и дорогостоящее электрооборудование.
Приступив к розыску похитителя, уже через сутки полицейские установили, что ущерб предприятию нанес работник этого же автосервиса. Будучи уличенным, 30-летний славянец признался в совершенном правонарушении и рассказал, что кражи чужого добра совершал на протяжении трех дней. За это время ему удалось похитить в мастерской бензопилу, пневмоболгарку, миниавтомойку и электроконденсатор. Помимо этого, злоумышленник «умыкнул» автомагнитолу из машины клиента. Украденные предметы он выносил за пределы предприятия и продавал.
В настоящее время, по информации полиции, все похищенное имущество изъято правоохранителями. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за данный вид правонарушения – лишение свободы на срок до 3 лет.
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Комментарии к статье «Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов»
Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела полиции, в органы правопорядка обратился владелец частной автомастерской, у которого из производственного помещения пропали инструменты и дорогостоящее электрооборудование.